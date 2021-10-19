Гомельчанин передавал личные данные силовиков в деструктивный Telegram-канал

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Гомеля, который обвиняется в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных сотрудников ОВД, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Безработный горожанин с августа 2020-го по январь текущего года собрал из различных источников сведения о частной жизни 27 правоохранителей Гомельской области. Эти данные переслал администраторам деструктивного Telegram-канала. "Как правило, фигурант отправлял фотографию сотрудника, указывал его фамилию, имя, отчество, место работы, номера телефонов и ссылки на страницы в социальных сетях. Иногда сообщал дату рождения, данные о личном транспорте и близких родственниках. Большая часть информации была размещена в ленте Telegram-канала, который в этом году признан экстремистским. После публикаций правоохранителям поступило множество звонков и сообщений, в том числе с оскорблениями и угрозами", - рассказала Мария Кривоногова.

Как пояснил обвиняемый, в прошлом году он заинтересовался политическими новостями, подписался на несколько Telegram-каналов, которые позже были признаны экстремистскими. Под воздействием их контента сформировалась ненависть к сотрудникам милиции. Отсюда - и противоправные поступки.

Ранее к уголовной ответственности гомельчанин не привлекался.

Действия мужчины квалифицированы по ч.ч.1, 2 ст. 203-1 (умышленные незаконные сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам граждан) УК. На имущество обвиняемого наложен арест на Br20,1 тыс.

Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.-0-