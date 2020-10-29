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29 октября 2020, 18:30

Гомельчанин по телефону и в СМС оскорблял сотрудника ОМОНа

Фото МВД
Фото МВД

29 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомеля по телефону и в СМС-сообщениях оскорблял витебского омоновца, возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Выйти на 48-летнего жителя областного центра удалось оперативникам витебского управления ГУСБ МВД. "Когда мужчину задержали, он признался, что нашел номер телефона сотрудника в деструктивном Telegram-канале. Все оскорбительные сообщения и звонки адресовал милиционеру на эмоциях, о чем пожалел и раскаялся. Гомельчанина задержали и водворили в ИВС", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел.

МВД советует не поддаваться на провокации в сети и помнить, что угрозы в адрес сотрудников милиции не останутся анонимными и за них придется ответить по закону.-0-

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