Гомельчанин по телефону и в СМС оскорблял сотрудника ОМОНа

29 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомеля по телефону и в СМС-сообщениях оскорблял витебского омоновца, возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Выйти на 48-летнего жителя областного центра удалось оперативникам витебского управления ГУСБ МВД. "Когда мужчину задержали, он признался, что нашел номер телефона сотрудника в деструктивном Telegram-канале. Все оскорбительные сообщения и звонки адресовал милиционеру на эмоциях, о чем пожалел и раскаялся. Гомельчанина задержали и водворили в ИВС", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел.

МВД советует не поддаваться на провокации в сети и помнить, что угрозы в адрес сотрудников милиции не останутся анонимными и за них придется ответить по закону.-0-