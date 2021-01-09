9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин поднял на улице горящую петарду и лишился пальцев на руке. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Вечером 7 января в Гомельскую городскую больницу скорой медицинской помощи доставили 45-летнего жителя областного центра. У горожанина диагностировали травматическую ампутацию всех пальцев правой кисти. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение", - рассказали в УВД.

Сотрудники милиции выяснили, что праздничный день мужчина провел у своего знакомого, где распивал спиртные напитки. "Ближе к вечеру он пошел в магазин за очередной порцией горячительного. По дороге гомельчанин увидел компанию молодых людей, которые подожгли и бросили в сторону петарду. Пьяный мужчина подобрал ее, чтобы бросить в другом направлении, но не успел. Петарда взорвалась в руке, причинив серьезную травму", - отметили правоохранители.

УВД Гомельского облисполкома напоминает об осторожном обращении с пиротехникой и напоминает, что категорически запрещается: запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их активации; наклоняться над пиротехникой во время ее использования; применять изделия с истекшим сроком годности или с видимыми повреждениями; запускать салюты с балконов и лоджий; разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия; сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях.-0-