Гомельчанин подозревается в убийстве брата

Фото из Telegram-канала СК
10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле по подозрению в убийстве младшего брата задержан 42-летний горожанин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.
38-летний мужчина с августа 2019 года числился без вести пропавшим. "Следователи совместно с сотрудниками милиции и экспертами осмотрели предполагаемое место совершения убийства, а также участка местности, где были найдены останки тела, предположительно, потерпевшего", - сказано в сообщении.
Изъятые предметы и объекты отправлены на экспертизу.
Следователи допросили подозреваемого с проверкой показаний на местах происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК Беларуси.-0-