Гомельчанин погиб под колесами дизель-поезда

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Новобелицком районе Гомеля мужчина попал под дизель-поезд, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

13 мая дежурный Гомельского отделения Белорусской железной дороги сообщил на спецлинию 102 о том, что в 23.17 на 191-м км перегона Лисички - станция Новобелицкая на оборудованном пешеходном переходе дизель-поезд смертельно травмировал 39-летнего гомельчанина.

По предварительной информации, в момент столкновения мужчина в наушниках переезжал железнодорожные пути на велосипеде.

На месте происшествия работали сотрудники милиции, СК и Государственного комитета судебных экспертиз. Проводится проверка.-0-