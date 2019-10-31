Гомельчанин получил 11 лет колонии за оборот более 10 кг марихуаны

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин на основании ч. 3 ст. 328 осужден на 11 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима за незаконный оборот более 10 кг марихуаны. Такое наказание ему назначил суд Железнодорожного района Гомеля, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гомельской области.

Правоохранители установили, что 31-летний житель Гомеля, действуя из корыстных побуждений, приобрел с целью сбыта опасное наркотическое средство. "Марихуану общей массой не менее 10983 г он хранил в разных местах: при себе, по месту жительства, в личном и служебном автомобилях", - рассказали в прокуратуре. Часть наркотика, как минимум 3,51 г, мужчина продал за Br30, оставшееся изъяли сотрудники милиции при обысках.

"Во время предварительного следствия и судебного заседания покупатель признал себя виновным в полном объеме, дал показания об обстоятельствах приобретения марихуаны. В то же время продавец отрицал наличие у него умысла на сбыт наркотика, как и сам факт его продажи. Утверждал, что имевшееся наркотическое средство хранил только для собственного потребления. Исходя из собранной доказательной базы, а также того, что мужчина не страдал наркозависимостью, суд усмотрел в его действиях умысел на сбыт марихуаны", - отметили в прокуратуре.

Покупателю на основании ч.1 ст.328 Уголовного кодекса назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с применением принудительных мер лечения согласно ст.107 УК. Прокуратура Гомеля поддержала государственное обвинение по этому делу. Приговор суда вступил в законную силу.-0-