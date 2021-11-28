Гомельчанин помог задержать реализатора психотропов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин помог изобличить реализатора психотропов. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Житель областного центра обратил внимание на мужчину, который что-то прятал под домами в районе многоэтажной застройки и фотографировал на телефон. Предположив, что незнакомец делает закладки наркотиков, он сообщил эту информацию на спецлинию 102.

К указанному месту оперативно прибыл ближайший экипаж Департамента охраны. Правоохранители задержали 26-летнего гомельчанина. При себе у него обнаружено 18 пакетированных свертков с порошкообразным веществом.

В сделанных им тайниках-закладках и по месту жительства изъяты уже расфасованные наркотики, признанные по результатам экспертизы особо опасными психотропными веществами альфа-PVP и параметилэфедроном, общим весом около 130 г.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.-0-