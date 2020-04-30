Гомельчанин предъявил сотрудникам ГАИ поддельные права

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин предъявил сотрудникам ГАИ поддельное водительское удостоверение, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники БДПС ГАИ УВД остановили водителя Volkswagen Polo на пересечении улиц Калинина-Полесская в Гомеле за нарушение скоростного режима. 41-летний житель областного центра предъявил водительское удостоверение РФ. "Как было установлено, в феврале текущего года мужчина на три года был лишен права управления авто на территории Беларуси за управление в нетрезвом состоянии. Также неоднократно привлекался к ответственности за езду без прав", - рассказали в областной ГАИ.

Инспектор ДПС усомнился в подлинности предъявленного водительского удостоверения. Автомобилиста доставили в ОВД для разбирательства. Экспертиза документа показала, что водительское удостоверение было изготовлено кустарным способом.

Сотрудники СК дали правовую оценку действиям гомельчанина. Возбуждено уголовное дело.-0-