Гомельчанин при помощи хитрой схемы похитил у студентки из Туркменистана около $3 тыс.

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29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин незаконно завладел крупной суммой денег студентки из Туркменистана, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД облисполкома. 25-летняя гражданка Республики Туркменистан, учащаяся гомельского университета, сообщила в милицию о том, что неизвестный похитил у нее около $3 тыс. Правоохранители установили картину произошедшего. В сентябре девушка хотела сделать денежный перевод в Туркменистан. "Немалую сумму необходимо было отправить родному брату через систему электронного перевода. Но у девушки не было аккаунта в этой системе. Решили прибегнуть к помощи третьей стороны. В одном из Telegram-чатов ее брат нашел гомельчанина, который согласился оказать данную услугу. Они условились о том, что житель областного центра сделает перевод из своих денег на аккаунт брата девушки. А после того как она передаст наличные, сообщит специальный код для завершения операции", - рассказали в УВД. По данным милиции, гомельчанин не собирался отправлять свои деньги и придумал хитрую схему. В Telegram-чате он нашел минчанина, с которым договорился провести операцию по аналогичной схеме. "Для этого он предоставил реквизиты кошелька жителя Туркменистана, который после прихода сообщения о переводе сказал сестре передать наличные. Гомельчанин пересчитал деньги и назвал девушке выдуманный код. Пока она сообщала его брату, мошенник скрылся", - уточнили нюансы в милиции. Поняв, что цифры ложные, граждане Туркменистана попытались вновь связаться с гомельчанином, однако тщетно. Девушка обратилась за помощью в милицию. Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель областного центра, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за подобные манипуляции. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Гомельчанин задержан.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!