Гомельчанин приговорен к 3 годам колонии за призывы к насилию

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским областным судом вынесен приговор по уголовному делу о разжигании социальной вражды и розни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной суд.

Обвиняемым по делу проходил 46-летний гомельчанин. "В одной из групп мессенджера Telegram он разместил высказывания, призывающие к насильственным действиям в отношении сотрудников органов охраны правопорядка и их семей", - рассказали в суде.

Приговором суда мужчина признан виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни. На основании ч.1 ст.130 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-