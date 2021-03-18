Гомельчанин приговорен к 3 годам лишения свободы за вредоносные компьютерные программы

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела об использовании вредоносных программ, возбужденного по материалам главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"Следствием установлено, что 20-летний житель Гомеля приобрел на интернет-площадках несколько программ, предназначенных для незаконного подбора паролей к учетным записям пользователей различных интернет-ресурсов, и множество данных, содержащих конфиденциальную информацию об аккаунтах игроков двух компьютерных игр", - рассказали в СК.

В период с октября 2019 года по май 2020-го гомельчанин при помощи вредоносных программ тестировал игровые аккаунты и выбирал действующие "прокаченные" учетные записи, которые в последующем перепродавал другим пользователям. При осмотре следователем изъятой у фигуранта компьютерной техники были обнаружены сведения о более чем 10 млн чужих аккаунтов. Общая сумма поступивших от покупателей денежных средств составила не менее Br16 тыс. Полученные деньги парень тратил на личные нужды, в том числе на свое увлечение игровыми автоматами.

Кроме того, при установлении круга общения молодого человека и исследовании его переписки с иными лицами в мессенджерах и социальных сетях в его телефоне были обнаружены файлы с порнографическими материалами.

На основании собранных по делу доказательств жителю Гомеля предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354 (заведомое использование существующих компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и по ч. 2 ст. 343 (хранение с целью распространения и распространение с использованием глобальной компьютерной сети Интернет порнографических материалов) УК. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд Советского района Гомеля вынес обвинительный приговор и назначил фигуранту наказание в виде ограничения свободы на срок три года, а также постановил взыскать с него в доход государства денежные средства, полученные от использования вредоносных программ. Приговор вступил в законную силу.-0-