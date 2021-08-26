Гомельчанин приговорен к двум годам колонии за ДТП с гибелью пешехода

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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пешехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.
На скамье подсудимых оказался 22-летний гомельчанин. Ранее парень не был судим.
В конце апреля молодой человек на Skoda Rapid сбил человека на нерегулируемом переходе. "При подъезде к пешеходному переходу водитель не обеспечил безопасность дорожного движения, не снизил скорость, чтобы уступить дорогу пешеходу, пересекавшему проезжую часть", - отметили в суде.
Суд признал молодого человека виновным. На основании ч.2 ст.317 УК он приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также ближайшие пять лет парень не имеет права управлять любыми видами транспорта.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-
На скамье подсудимых оказался 22-летний гомельчанин. Ранее парень не был судим.
В конце апреля молодой человек на Skoda Rapid сбил человека на нерегулируемом переходе. "При подъезде к пешеходному переходу водитель не обеспечил безопасность дорожного движения, не снизил скорость, чтобы уступить дорогу пешеходу, пересекавшему проезжую часть", - отметили в суде.
Суд признал молодого человека виновным. На основании ч.2 ст.317 УК он приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также ближайшие пять лет парень не имеет права управлять любыми видами транспорта.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-