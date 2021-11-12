Гомельчанин присвоил автодетали фирмы на более чем Br6,2 тыс.

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин за май - сентябрь присвоил автодетали фирмы на более чем Br6,2 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Представитель одной крупной гомельской фирмы по продаже автозапчастей обратился в милицию по поводу недостачи деталей на складе. Заявитель озвучил примерные варианты пропажи.

Милиционеры доказали причастность специалиста по продажам этой фирмы к преступлению. "Ранее не судимый 26-летний гомельчанин от имени фирмы-работодателя заказывал запчасти для автомобилей различных марок. После их поступления на склад присваивал товар и продавал знакомым. Объявлений о наличии у него комплектующих по закупочной цене он нигде не размещал. Рекламу ему делали знакомые", - рассказали в УВД.

Гомельчанин частично возместил причиненный организации ущерб.

Возбуждено дело по ч.1 ст.211 УК Беларуси (присвоение либо растрата).-0-