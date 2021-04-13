Гомельчанин призывал к насилию над милиционерами и их семьями - следствие завершено

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом СК завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего неработающего жителя Гомеля, обвиняемого в преступлении против безопасности человечества, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия 27 декабря 2020 года нетрезвый молодой человек разместил в Telegram-чате одного из районов Гомеля комментарии с призывами убивать сотрудников ОМОНа и их семьи. "В своих сообщениях он написал также про недавние похороны своего армейского друга, которого якобы застрелили в Лиде милиционеры", - рассказала официальный представитель.

По выводам судебно-лингвистической экспертизы в текстах сообщений обвиняемого были высказывания побудительного характера, призывающие к насильственным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признаку профессиональной принадлежности. Решением суда Железнодорожного района Гомеля эти тексты, а также группа, в которой были размещены сообщения, признаны экстремистскими.

"В ходе следствия было установлено, что житель Гродненской области, которого обвиняемый публично "похоронил", жив. Тем не менее недостоверная информация о его смерти появлялась в открытом доступе не единожды. В марте брат фигуранта в семейном интервью для интернет-издания рассказал об убийстве, якобы совершенном милиционерами", - рассказала Мария Кривоногова.

По уголовному делу проведены необходимые следственные действия. К материалам дела приобщена фототаблица осмотра телефона обвиняемого, в которой содержится информация о подписках на информационные каналы интернет-мессенджеров, признанные экстремистскими.

Гомельским городским отделом СК мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности) УК Беларуси. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-