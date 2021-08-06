Гомельчанин призывал в мессенджере к массовым беспорядкам

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержан гомельчанин, призывавший к массовым беспорядкам. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК МВД Гомельской области продолжают выявлять причастных к экстремистской деятельности, сторонников массовых беспорядков, насильственного изменения конституционного строя Республики Беларусь. Так, выявлен безработный 28-летний гомельчанин - участник футбольно-фанатского движения, который активно призывал к массовым беспорядкам в интернете.

"В одной из Telegram-групп парень публиковал информацию с призывами к участию в массовых беспорядках на территории страны, оказанию сопротивления и применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожению и повреждению принадлежащего им имущества, в том числе с применением бутылок с зажигательной смесью - коктейлей Молотова", - уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.-0-