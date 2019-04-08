Гомельчанин продавал "перепрошитые" спутниковые приемники для доступа к вещанию платных ТВ-каналов

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин переоборудовал и сбывал спутниковые приемники для несанкционированного доступа к вещанию платных телеканалов. Прокуратура Гомельской области направила уголовное дело в суд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.

Житель областного центра 1980 года рождения обвиняется в изготовлении и сбыте спецсредств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе и сети, несанкционированном доступе к компьютерной информации.

"Обвиняемому инкриминировано то, что он из корыстных побуждений, для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе и сети непубличного акционерного общества "Национальная спутниковая компания" (торговая марка - "Триколор ТВ", зарегистрирована на территории России) внес в спутниковые приемники необходимые изменения. Это позволило нейтрализовать средства защиты от несанкционированного доступа к спутниковому сигналу, расшифровать этот сигнал и просматривать платные телеканалы "Триколор ТВ" без оформления договоров и уплаты абонентской платы", - уточнили в прокуратуре.

Объявление о продаже сведений для перепрограммированных цифровых спутниковых устройств и комплектующих к ним мужчина разместил в интернете под видом легальных. Откликнувшегося покупателя продавец пригласил к себе домой, где продемонстрировал работоспособность "перепрошитых" приемников. Товар продан за Br95.

Действия обвиняемого инкриминированы по ст.353 УК (изготовление с целью сбыта либо сбыт специальных программных или аппаратных средств для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети) и ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности).

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гомельской области.

По словам начальника отдела прокуратуры области Игоря Пинигина, за последние пять лет в регионе уголовные дела по аналогичным фактам не расследовались.-0-