Гомельчанин пронес мимо кассы гипермаркета товаров на более чем Br400

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13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин пронес мимо кассового узла в гипермаркете товары стоимостью более Br400, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении Департамента охраны МВД.Постовой милиционер Центрального отдела охраны, который нес службу в одном из круглосуточных гипермаркетов, обратил внимание на подозрительного молодого человека. "Около трех часов ночи парень несколько раз заходил в торговый зал. Сначала шел вглубь магазина, изучал стеллажи с дорогостоящими электрическими зубными щетками известных брендов и продуктами, а после направлялся к шкафам для хранения личных вещей", - рассказали в областном управлении.По камерам видеонаблюдения удалось отследить маршрут парня, где отчетливо видно: он прятал за пазуху и по карманам зубные щетки, сменные кассеты для бритья, шоколадные батончики, а после складывал добычу в камеру хранения.Выяснилось, что 23-летний гомельчанин пронес мимо кассового узла товары общей стоимостью более Br400.Возбуждено уголовное дело. В управлении добавили, что задержанный был ранее судим за хулиганство.-0-