7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин пытался обменять в банке фальшивые доллары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Неработающий мужчина 1962 года рождения представил для обмена в отделение одного из банков Гомеля две купюры номиналом $50 и $100 образца 1995-го и 1990 годов. Обе банкноты вызвали у специалиста сомнение в подлинности. Об этом сообщили в милицию. Прибывшие правоохранители изъяли купюры и направили в Гомельский межрайонный отдел ГКСЭ для судебной технической экспертизы документов.

По заключению эксперта, банкнота Федеральной резервной системы США номиналом $50 на самом деле денежный билет США номиналом $5, в который внесены изменения путем электрофотографической печати. Были наклеены фрагменты бумаги с числовым номиналом 50. Банкнота номиналом $100, по итогам экспертизы, была изготовлена не тем предприятием, которое выпускает данную продукцию.

"Со слов гомельчанина, купюры он нашел в городе около двух лет назад возле мусорных баков вблизи одного из домов. Согласно сведениям, полученным из базы данных автоматизированной информационной системы "Фальшивомонетничество", идентичные купюры на территории Республики Беларусь никогда не изымались", - уточнили в управлении.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.-0-