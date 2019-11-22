Гомельчанин пытался угнать в Мозыре два авто

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре задержан гомельчанин, который пытался угнать два автомобиля, сообщил корреспонденту БЕЛТА сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Ночью 12 ноября на улице Гагарина в Мозыре произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и легкового Ford Mondeo. "Аварийную ситуацию, приведшую к столкновению, создал водитель микроавтобуса. Судя по внешнему виду, он мог быть пьян. Поэтому хозяин легковушки вызвал сотрудников ГАИ Мозырского РОВД для фиксации обстоятельств происшествия. Однако после звонка в милицию виновник аварии скрылся", - рассказали в УВД. Правоохранители связались с владельцем микроавтобуса - 38-летним жителем райцентра. На звонок ответила его мать, сообщив, что машину сына угнали.

В тот же день в милицию поступило еще одно заявление о попытке угона. На той же улице ночью был вскрыт ВАЗ, принадлежащий пенсионеру. Завести автомобиль злоумышленник не смог.

Были возбуждены уголовные дела по факту и попытке угона.

Спустя несколько дней оперативники установили личность подозреваемого - ранее судимого за хулиганство 26-летнего гомельчанина. Его задержали в Мозыре по месту жительства матери. Как выяснилось, ночью мужчина выпивал с друзьями и после встречи решил доехать домой на чужой машине. Со второй попытки угнать авто ему удалось.-0-