Гомельчанин расплачивался в магазинах чужой картой - возбуждено уголовное дело

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали гомельчанина, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В Железнодорожный РОВД Гомеля 30 августа обратилась жительница областного центра и сообщила: с банковской карты пропали деньги.

Оперативники подразделения по противодействию киберпреступности выяснили, что горожанка потеряла карту 25 августа. В последующие дни она не пользовалась картой и не знала, что ее пластиком активно расплачиваются - сервис SMS-оповещений о транзакциях не был подключен.

В какой-то момент женщина открыла мобильный банкинг и обнаружила: деньги списываются. Карту гомельчанка сразу же заблокировала и обратилась в милицию.

Киберсыщики оперативно нашли нового "владельца" чужой карты. Неработающий 51-летний гомельчанин три дня через бесконтактный способ оплаты покупал спиртное и закуску в магазинах и отмечал неожиданную денежную удачу вместе с сожительницей. До момента блокировки карты он успел потратить более Br300.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.212 УК. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

В УВД напомнили: чтобы обезопасить себя от аналогичных ситуаций, рекомендуется подключить SMS-информирование. "Эта услуга позволяет значительно повысить безопасность использования карточки. Владелец всегда будет получать актуальную информацию о зачислении средств, операциях по снятию наличных денежных средств и оплате товаров и услуг практически в момент их совершения. При подозрительных операциях можно быстро связаться с банком или Банковским процессинговым центром и заблокировать карточку", - объяснили в милиции.-0-