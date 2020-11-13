Гомельчанин, распыливший газ и ударивший сотрудников ОМОНа, приговорен к 3 годам колонии

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина приговорили к 3 годам лишения свободы за распыление газа и избиение сотрудников ОМОНа. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 9 августа в гомельском сквере имени Кирилла Туровского. "29-летний мужчина распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОНа и ударил по голове. Причем милиционер не проявлял никаких намерений задержать гомельчанина. Выяснилось, что последний сделал это для воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка", - уточнили в сообщении.

По информации пресс-секретаря, на помощь милиционеру подбежали двое коллег. Во время задержания гомельчанин распылил им в лица газ, а одному из омоновцев нанес около десяти ударов.

Суд Центрального района Гомеля признал мужчину виновным в насилии в отношении сотрудников ОВД и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. За моральный вред с обвиняемого также будет взыскано Br1,5 тыс.-0-