Гомельчанин стал жертвой мошенничества при онлайн-знакомствах

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В производстве Гомельского городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 29-летнего инвалида по слуху, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В январе прошлого года мужчина познакомился в одной из соцсетей с представившейся Викторией жительницей Москвы. Их переписка длилась более года. За это время девушка нередко жаловалось на жизненные трудности, тяжелое материальное положение и просила переслать деньги. "Поддавшись на ее уговоры, гомельчанин перевел на указанный карт-счет в российском банке в общей сложности Br399. По словам потерпевшего, в этот период он виртуально общался в Telegram-чате с еще одной девушкой - жительницей Новосибирска Анастасией. Когда переписка переросла в романтическое общение, девушка стала жаловаться на материальные трудности и выражать твердое намерение переехать для совместного проживания в Гомель. Влюбленный мужчина перевел своей пассии в общей сложности более Br3,5 тыс. для решения проблем и покупки билетов в Беларусь", - рассказали в УСК.

Когда гомельчанин понял, что его обманули, обратился к правоохранителям.

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дел по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК Беларусь. Для установления владельцев карт-счетов, на которые потерпевший перевел деньги, в компетентные органы России в ближайшее время будет направлена просьба об оказании правовой помощи.

Следователи Гомельской области рекомендуют критически оценивать информацию, размещенную на сайтах знакомств. Злоумышленники часто создают фиктивные профили с привлекательными фотографиями и личными данными. Мошенники быстро переводят виртуальное общение в романтическое русло с красочным описанием счастливой совместной жизни. Войдя в доверие, преступники под различными предлогами просят перевести деньги на указанные ими банковские счета. Среди распространенных выдуманных причин - оплата медицинской помощи, услуг интернета и мобильной связи, пошлины за пересылку дорогого подарка, покупка транспортных билетов.

Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, в ведомстве советуют перед регистрацией на сайте знакомств и началом общения с незнакомым пользователем в мессенджере изучить правила безопасного онлайн-общения, использовать видео-конференц-связь, задавать больше уточняющих вопросов и перепроверять полученную информацию. Также не стоит отправлять собеседнику интимные фотографии, назначать первое свидание у себя дома. Желая оказать материальную помощь, передавайте деньги только при личной встрече, также расскажите об онлайн-романе человеку, которому доверяете, напомнили в УСК.-0-