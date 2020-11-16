Гомельчанин ударил сотрудницу милиции

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле во время несанкционированного массового мероприятия житель областного центра ударил милиционера по руке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Днем 15 ноября в центре города 21-летний гомельчанин подошел сзади к сотруднице милиции, которая проводила видеофиксацию протестной акции, и ударил правоохранителя по правой руке, в которой был телефон. Мобильный упал и разбился.

Горожанин попытался сбежать, но его задержали и доставили в райотдел. Назвать причину своего поступка он не смог.

Возбуждено уголовное дело по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.-0-