Гомельчанин угрожал ножом милиционерам при задержании

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле во время задержания 28-летний наркопотребитель угрожал ножом милиционерам. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники Советского РОВД выявили гомельчанина, который мог быть причастен к приобретению психотропов в интернет-магазине и их сбыту. Днем 31 мая мужчину планировали задержать.

Выходя из подъезда многоэтажки, подозреваемый заметил оперативников и попытался от них убежать. Во время погони он понял, что скрыться не удастся, остановился, достал из кармана нож и стал угрожать милиционерам. Однако они задержали нападавшего.

С собой у молодого человека была бутылка с жидкостью, которая, по заключению экспертизы, содержала особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP.

Гомельчанин находится в ИВС. Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотиков и угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Известно, что мужчина неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, он не работает.-0-