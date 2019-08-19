Гомельчанин угрожал парням пневматическим пистолетом

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали ранее судимого мужчину, который угрожал молодым людям пневматическим пистолетом, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу ОВД администрации Советского района Гомеля 17 августа обратились двое парней 19 и 17 лет. Они рассказали, что сидели на лавочке возле дома по проспекту Октября, когда к ним подошел пьяный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет.

На место направили группу задержания Советского отдела Департамента охраны. К тому моменту хулиган уже ушел, однако парни описали его приметы. Правоохранители задержали злоумышленника в одном из дворов, у мужчины обнаружили и пневматический пистолет.

Гомельский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.339 УК. Неработающий 45-летний гомельчанин, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, задержан.-0-