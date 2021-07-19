Гомельчанин угрожал пистолетом подросткам

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали горожанина, который угрожал пистолетом подросткам, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Вечером 17 июля в Железнодорожный РОВД Гомеля поступил сигнал от 16-летнего парня о том, что возле супермаркета по ул.Сухого ему и приятелю-одногодке пьяный мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет. По адресу оперативно направили наряд патрульно-постовой службы.

К этому моменту нападавший уже направлялся в сторону гипермаркета на ул.Советской. "Парни шли за ним на безопасном расстоянии. Они указали милиционерам на неизвестного. Заметив погоню, тот попытался убежать. Но сотрудники быстро его догнали и задержали", - рассказали в УВД.

За поясом задержанного нашли пневматический пистолет, пластиковые пули и баллончик со сжатым воздухом. Освидетельствование показало более двух промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Со слов 31-летнего горожанина, он решил разыграть несовершеннолетних.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.-0-