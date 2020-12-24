Гомельчанин угрожал таксисту ножом

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый гомельчанин угрожал таксисту кухонным ножом, сообщили БЕЛТА в областном управлении Департамента охраны МВД.

Около полудня 19 декабря в милицию позвонил таксист и сообщил, что на улице Мележа Гомеля ему угрожает неизвестный мужчина. Группа задержания Советского отдела охраны отправилась на помощь.

Как выяснилось, водитель привез из больницы домой пожилую женщину. Денег у пассажирки не оказалось. Добравшись до квартиры, пенсионерка попросила расплатиться сына. Он отдал деньги за проезд и решил воспользоваться услугами такси. Однако водитель отказал в извозе - пассажир был нетрезв. Тот достал нож и угрожал таксисту расправой.

При досмотре у задержанного обнаружили кухонный и складной ножи.

Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что 44-летний гомельчанин ранее был судим.-0-