Гомельчанин угрожал убийством несовершеннолетней

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле парень угрожал несовершеннолетней убийством из пневматического пистолета, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общеcтвенных связей УВД облисполкома.

30 октября 20-летний житель областного центра вернулся с заработков. В Гомеле его ждала девушка - учащаяся одного из колледжей города. Однако встрече молодой человек предпочел употребление спиртного. Девушка обиделась и пошла в гости к 13-летней подруге.

После горячительных напитков молодой человек решил, что все же желает увидеться с дамой сердца, но его уже никто не ждал и встречаться не планировал. "В парне взыграла ревность. Подогретый алкоголем, он решил объясниться в своих чувствах при личной встрече. Молодой человек узнал, где его возлюбленная, и направился к ней", - рассказали в УВД. Девушки пустили парня в квартиру. Там он переключил внимание на несовершеннолетнюю. Достал пневматический пистолет, начал угрожать ей убийством и даже произвел несколько выстрелов в потолок.

Подоспевшие соседи и мать подростка, которая была в гостях, задержали гомельчанина и вызвали милицию.

Освидетельствование показало более 2 промилле в крови дебошира. Объяснить свой поступок он впоследствии не смог, сослался на сильное алкогольное опьянение. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за пьянство в общественном месте.

Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.-0-