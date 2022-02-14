Гомельчанин украл из офиса ИП компьютерные комплектующие на Br9 тыс.

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин обворовал офис предпринимателя и на такси увез похищенное, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Частный предприниматель сообщил о краже в милицию 9 февраля. Он рассказал, что утром 4 февраля неизвестный разбил стекло в окне его офиса по проспекту Победы в Гомеле и похитил игровые видеокарты к компьютерам.

Предприниматель сначала сам пытался установить неизвестного - по записям видеокамер, которые установлены внутри помещения и по периметру здания. Однако самостоятельные поиски зашли в тупик, и он обратился к правоохранителям.

Как рассказали в УВД, оперативники уголовного розыска в тот же день задержали 39-летнего неработающего мужчину. Как выяснилось, до этого несколько раз приходил в магазин, оценивал наличие товара, осматривал помещение, окна, изучал наличие решеток. Затем забрался в офис, выбрал дорогостоящие комплектующие, а после кражи вызвал себе такси и уехал домой.

Индивидуальный предприниматель оценил похищенное почти в Br9 тыс. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере.-0-