Гомельчанин установил самодельную "взрывчатку" - суд приговорил его к 3,5 года колонии

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

В совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.339 УК, обвинялся ранее не судимый мужчина 1989 года рождения.

"В октябре прошлого года в своей квартире он изготовил предмет, а также устройство, внешне сходное со взрывным, составной частью которого стало пиротехническое изделие - петарда. Позже он поместил его в небольшую ямку недалеко от автозаправки, приспособив таким образом, чтобы произошел взрыв при их демонтаже. Также он изготовил фотоизображение вышеописанной ловушки. Чтобы привлечь внимание, разместил его в интернете. К этому месту выбывали сотрудники правоохранительных органов и иных служб. А 16 ноября на пересечении ул. Восточный обход и ул. Головацкого в Гомеле мужчина установил флаг, не являющийся государственным символом. Вблизи флага разместил коробку. Также выезжали сотрудники правоохранительных и иных служб, которые восприняли данную коробку как взрывное устройство", - рассказали в суде.

Приговором суда мужчина признан виновным. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-