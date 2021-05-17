Гомельчанин в Telegram-чате оскорбил сотрудника ОМОН - возбуждено уголовное дело

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин в деструктивном Telegram-чате оскорбил сотрудника ОМОН - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В декабре прошлого года в Telegram-чате деструктивной направленности разместили фотографию и личные данные сотрудника Гомельского ОМОН. Под постом появились оскорбительные комментарии. Неизвестный автор, будучи уверенным в своей безнаказанности и анонимности, не стеснялся в словах, отметили в УВД.

Сотрудник милиции терпеть неуважение к себе не стал и обратился в управление по Гомельской области ГУСБ МВД.

Оперативники управления собственной безопасности во взаимодействии с коллегами из Гомельского управления ГУБОПиК МВД установили автора оскорбительных комментариев. Им оказался 34-летний житель областного центра.

Возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Гомельчанина арестовали, он в СИЗО.-0-