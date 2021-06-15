Гомельчанин в Telegram-канале оскорблял представителей власти

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За многочисленные оскорбления представителей власти возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В апреле гомельчанина задержали за оскорбление в сети помощника прокурора. Было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем оперативники ГУБОПиК выяснили, что с декабря 2020 года по апрель 2021-го фигурант опубликовал в деструктивном Telegram-канале десятки негативных комментариев в адрес чиновников, судей, депутатов и правоохранителей. "Также публично и неоднократно он оскорблял Президента Беларуси при выполнении служебных полномочий. По этой же причине в марте был опорочен сотрудник минского ОМОНа, а в апреле - милиционер Департамента охраны МВД", - рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовные дела за оскорбления Президента и представителей власти.

Правоохранители продолжают устанавливать аналогичные эпизоды, а также проверяют задержанного на причастность к иной противоправной деятельности.-0-