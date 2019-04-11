Гомельчанин во время задержания проглотил пакет с психотропом

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 36-летний мужчина во время задержания проглотил пакет с психотропом, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 10 апреля сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома на улице Сосновой в областном центре задержали мужчину и женщину. Накануне гомельчане заказали психотропные вещества в интернет-магазине, оплатили товар и получили адрес закладки наркотиков. "После изъятия психотропов из тайника и их раздела началась спецоперация борцов наркоконтроля по задержанию", - пояснили в группе информации и общественных связей.

У 37-летней гомельчанки при обыске обнаружили полимерный пакет с кристаллическим веществом. А вот у мужчины, работающего санитаром выездной бригады скорой помощи, наркотика не оказалось. Тогда было принято решение исследовать его желудок. При проведении эндоскопии в областной клинической больнице специалисты обнаружили пакет с психотропом и извлекли его. Экспертиза показала, что изъятые кристаллы являются особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP. Общий вес около 0,4 г.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Мужчина и женщина задержаны. Проводятся оперативные мероприятия по пресечению незаконной деятельности интернет-магазина.-0-