Гомельчанин выращивал коноплю на чердаке дома

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомеля выращивал коноплю на чердаке своего дома. У него был налажен сервис продаж наркотиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Неработающего гомельчанина 1986 года рождения бойцы наркоконтроля задержали с поличным при реализации наркотиков 9 июля.

В его частном доме оперативники нашли 50,2 г вещества растительного происхождения зелено-коричневого цвета, которое по результатам экспертизы оказалось марихуаной. "На чердаке он выращивал наркосодержащие растения. В арсенале было удобрение, электронный теновый нагнетатель воздуха, 121 полимерный горшок с остатками земли, система освещения. Там обнаружили и пакет с марихуаной массой 4,95 г", - рассказал Виталий Пристромов.

Готовую продукцию гомельчанин спрятал в различных местах во всему дому. Рассекретить тайники помогла служебная собака по кличке Дэзирэ, которая состоит на службе в Гомельской таможне.

Возбуждено уголовное дело.-0-