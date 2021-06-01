Гомельчанин задержан за призывы к беспорядкам и блокированию ж/д

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За призывы к беспорядкам и блокированию железнодорожного сообщения задержан гомельчанин. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Оперативники Гомельского РОВД вышли на 41-летнего мужчину. "Осенью прошлого года в деструктивном Telegram-чате области он призывал читателей к участию в протестах, блокированию движения железнодорожного транспорта, а также размещал провокационные материалы", - уточнила пресс-секретарь. Для регистрации в сети и конспирации противоправной деятельности задержанный использовал чужую сим-карту без ведома владельца.
Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и признали его подозреваемым по уголовному делу за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.-0-