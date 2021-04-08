Гомельчанин задержан за сбор информации о правоохранителях для деструктивных ресурсов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан гомельчанин, который намеревался "слить" собранные им сведения о силовиках. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 22-летнего жителя Гомеля вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД после получения информации о его причастности к сбору информации о правоохранителях региона. Личные данные силовиков молодой человек планировал передать представителям деструктивных интернет-ресурсов для опубликования.

По месту жительства задержанного оперативники обнаружили протестную атрибутику и около 60 г насвая. За незаконные действия с некурительными табачными изделиями суд назначил ему 12 суток административного ареста. Известно, что правонарушитель является сторонником леворадикальных анархистских взглядов, состоит в деструктивных Telegram-каналах и группах.

Кроме того, гомельчанин и его 25-летняя сожительница являются активными участниками протестных акций. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму вынесены официальные предупреждения.-0-