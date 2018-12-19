Гомельчанина объявили в межгосударственный розыск: у него около $1 млн долгов

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Гомеля объявлен в межгосударственный розыск, у мужчины около $1 млн долгов по кредитам. Ему вменяется совершение преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.
В отношении директора частной фирмы 1964 года рождения возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
По материалам дела, в 2014 году мужчина открыл кредитную линию в банке на приобретение автотранспорта для оказания услуг по грузоперевозкам. Затем брал еще несколько кредитов на финансирование текущей деятельности. Общая сумма не выплаченных по кредитам долгов составляет около $1 млн.
По предварительным данным, мужчина может скрываться в США.
УДФР просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 33-93-09 либо в ближайший отдел внутренних дел.-0-
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