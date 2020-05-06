Гомельчанина приговорили к 4 годам за поджог авто бывшей жены

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении гомельчанина, который поджег автомобиль бывшей супруги, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по делу проходил ранее судимый горожанин. После ссоры с бывшей женой в ноябре 2019 года нетрезвый мужчина разбил стекло в ее Opel Astra и бросил в салон емкость с бензином. Затем поджег разлившееся топливо и скрылся с места происшествия. "При этом он не попытался потушить пожар. Автомобиль стоял на неохраняемой автостоянке во дворе одного из домов, и огонь мог распространиться на припаркованные рядом машины", - уточнили в суде. Потерпевшей причинен имущественный ущерб на более Br7,8 тыс.

Приговором суда гомельчанин признан виновным по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение имущества общеопасным способом) УК. Ему назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-