Гомельчанина приговорили к году колонии за клевету в отношении Президента

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о клевете в отношении Президента Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Клеветническую информацию о Главе государства обвиняемый разместил в интернете. Уголовное дело было рассмотрено на закрытом судебном заседании. Суд признал мужчину виновным в клевете в отношении Президента Республики Беларусь. На основании ч.1 ст.367 УК ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-