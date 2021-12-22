Гомельчанина задержали за надругательство над госфлагом

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина задержали за надругательством над государственным флагом. Подозреваемого установили сыщики Центрального РОВД Гомеля, сообщили БЕЛТА в МВД.

Вечером 10 декабря на ул. Крестьянской 37-летний житель областного центра сорвал с административного здания государственный флаг вместе с креплением и бросил на землю. Преступление попало на камеры наружного наблюдения, что помогло найти мужчину.

С его слов, в тот вечер он выпивал неподалеку. Покинув увеселительное заведение, пошел бродить по городу и вскоре решился на выходку, мотив которой объяснить не смог.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за надругательство над госфлагом.

В МВД уточнили, что фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.-0-