Гомельчанина задержали за призывы к насилию над милиционерами

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельского управления ГУБОПиК МВД задержали 26-летнего жителя областного центра. Он оказался причастен к разжиганию социальной вражды или розни. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что в конце декабря прошлого года мужчина разместил в деструктивном Тelegram-канале несколько постов, в которых призвал к насилию над милиционерами и членами их семей.

В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. С его слов, сообщения он написал под влиянием деструктивных Тelegram-каналов. Выяснилось, что фигурант регулярно принимал участие в незаконных массовых мероприятиях и протестах.

В МВД напомнили, что призывы к насилию в отношении милиционеров, их родных и близких являются прямым проявлением экстремизма. За это предусмотрена уголовная ответственность.-0-