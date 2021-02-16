Гомельчанка хранила дома более 1,5 кг насвая

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 48-летняя женщина хранила дома более 1,5 кг насвая, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Железнодорожного РОВД Гомеля 12 февраля во время проверки информации о реализации некурительной табачной смеси задержали 48-летнюю местную жительницу. Дома у нее обнаружили и изъяли пакет с насваем массой более 1,5 кг.

На гомельчанку составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП. Суд назначил ей штраф в 20 базовых величин (1 БВ - Br29).

В УВД отметили, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.-0-