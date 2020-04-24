Гомельчанка нелегально продавала медицинские перчатки

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка незаконно продавала медицинские перчатки, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники ОБЭП Гомельского РОВД с сотрудниками инспекции по налогам и сборам региона задержали 35-летнюю жительницу областного центра. Через интернет она пыталась незаконно сбыть медицинские одноразовые латексные перчатки.

Нелегального продавца задержали в момент контрольной закупки. Всего у нее было изъято 1,1 тыс. пар перчаток.

За незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с конфискацией товара.-0-