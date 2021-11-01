Гомельчанка незаконно продавала седативные таблетки

1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля задержали 62-летнюю пенсионерку. По информации оперативников, горожанка продавала страдающим опиоидной зависимостью таблетки димедрола, которые обладают седативным и антагонистическим действием. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Осмотр места жительства торговки оперативники санкционировали после того, как пенсионерка реализовала 6 таблеток медпрепарата гомельчанину, который участвует в заместительной терапии метадоном. Дома у женщины обнаружили 1600 таблеток димедрола. "В нашей стране этот препарат реализуется только по рецепту врача", - подчеркнули в УВД.

Гомельчанка приобретала препарат в одной из соседних стран и перепродавала нуждающимся уже в Гомеле. В отделении информации и общественных связей отметили, что в 2013-2015 годах женщина трижды привлекалась к административной ответственности за занятие без госрегистрации предпринимательской деятельностью, направленной на систематическое извлечение дохода. Тогда гомельчанка торговала в розницу семенами мака и димедролом.

Материалы проверки направлены в налоговую инспекцию для правовой оценки действий "предпринимателя".-0-