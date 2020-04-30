Гомельчанка перевела аферисту $350 за трудоустройство в Германии

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка за обещанное трудоустройство в Германии перевела деньги виртуальному посреднику. Получив сумму, он исчез, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД.

Жертвой обмана в интернете стала 37-летняя жительница областного центра. На тематическом сайте она нашла подходящее объявление о трудоустройстве. В переписке виртуальный собеседник из России обещал в течение двух недель оформить необходимые документы и обеспечить переезд женщины в Западную Европу.

"Потерпевшая хотела работать фасовщицей. Однако Германия сейчас нуждается лишь в квалифицированной рабочей силе, поэтому белоруске, вероятнее всего, отказали бы в приглашении. К тому же сроки оформления документации дольше названных посредником. Гомельчанка не проверила все детали и поверила незнакомцу на слово", - рассказали в Центральном РОВД Гомеля.

Женщина перевела на карту афериста $350, после этого он перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, гомельчанка обратилась в милицию.

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как отметили в УВД Гомельского облисполкома, если до заключения договора о содействии в трудоустройстве у соискателя требуют оплату вперед, то наверняка он имеет дело с мошенниками. "Их не волнуют профессиональные навыки человека - берут всех, кто откликнется на предложение", - уточнили в управлении. Также в милиции советуют выбирать исключительно легальную форму трудоустройства и не гнаться за высокой зарплатой, которую часто предлагают за неофициальный труд. Из-за нелегальной работы эмигрант лишается прав, которые предоставляет страна-работодатель.

В МВД напомнили соискателям вакансий за рубежом, что трудиться за границей можно только по рабочей визе. Ни туристическая, ни культурная не дают такого права, поэтому в любой момент человека могут депортировать.-0-