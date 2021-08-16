Гомельчанка перевела мошенникам более Br7 тыс. за "выигрыш" в букмекерской конторе

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка перевела крупную сумму денег за вымышленный выигрыш, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.





В июне 39-летней гомельчанке поступил звонок в мессенджере. Мужской голос предложил сделать ставки в букмекерской конторе и даже обещал свою помощь как специалиста. Жительница областного центра согласилась. Спустя время тот же голос сообщил новость: с его помощью женщина выиграла $12 тыс. Деньги мужчина был готов оперативно перевести, но нужно было оплатить комиссию за перевод. Женщина перевела $700 на банковскую карту, имитированную в России, и стала ждать обещанные деньги. Оказалось, доброжелатели ошиблись, необходимо еще почти $900. Гомельчанка отправила и эту сумму. Однако вместо выигрыша на электронную почту женщины стали приходить сообщения, что она нарушила налоговое законодательство соседней страны и ей придется оплатить штраф.





Втайне от супруга лаборантка одного из предприятий Гомеля вновь перечислила на предоставленные реквизиты иностранной карточки вначале 35 тыс. российских рублей в уплату штрафа, затем злоумышленники убедили уплатить еще 65 тыс. по новым вымышленным причинам. В общей сложности за все время гомельчанка перевела свыше Br7 тыс.





В начале августа муж увидел, что из дома исчезают крупные суммы денег, и потребовал объяснений. Когда узнал, куда и для чего перечислены накопления, обратился за помощью в милицию.





По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Но, как отмечают правоохранители, надежды вернуть похищенное очень мало. И потому еще раз настоятельно рекомендуют всем не обольщаться по поводу выигрыша крупных сумм денег по различным надуманным поводам, а тем более перечислять деньги на банковские счета иностранных государств.-0-