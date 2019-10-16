Гомельчанка перевела на счета виртуальных мошенников более Br46 тыс.

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства мошенничества в сфере биржевой торговли на виртуальной площадке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По предварительным данным, 69-летняя жительница Гомеля для участия в биржевой торговле зарегистрировалась на интернет-ресурсе торгового брокера. По инструкции, поступившей ей по мобильному телефону от "менеджера" ресурса, женщина перевела со своей банковской платежной карты на счет электронного кошелька популярной платежной системы более 17 тыс. российских рублей. После этого на ее виртуальном счету на интернет-ресурсе отобразилась зачисленная сумма в $240. Спустя некоторое время якобы в результате успешной биржевой торговли, проведенной "менеджером", сумма на счету гомельчанки значительно увеличилась.

Через некоторое время женщина перевела на указанный "менеджером" счет более Br10 тыс. В ее личном виртуальном кабинете отобразилась сумма в $5 тыс., которая спустя пару месяцев увеличилась более чем в два раза.

Когда женщина решила вывести деньги на свою банковскую карточку, второй неизвестный "работник" интернет-ресурса сообщил ей, что нужно оплатить разницу в курсах криптовалют и различные комиссии. В итоге гомельчанка перевела на указанные ей счета более Br36 тыc. Однако деньги на ее карточку так и не поступили. Женщина обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси. Проводится расследование.

Сотрудники Следственного комитета призывают граждан не верить обещаниям быстрого и легкого заработка, не вкладывать деньги в торговлю на сомнительных виртуальных площадках.-0-