3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка перевела виртуальному англичанину более $12 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Жительница областного центра познакомилась в соцсети с новым другом, который общался с ней под ником Mr. Richard Wilson. Собеседник сразу обозначил: женщина ему очень понравилась. В переписке рассказал и свою историю, якобы он успешный хирург из Англии, вдовец слегка за 50 лет. Переписку вел на английском. Дама переводила сообщения при помощи онлайн-переводчика.

Виртуальный ухажер не скупился на комплименты. Он заверял, что готов переехать в Беларусь, чтобы встретиться, жить вместе и организовать совместный бизнес. 49-летняя горожанка также медицинский работник, поэтому проявила интерес.

Спустя время Ричард сообщил гомельчанке приятную новость: посылка с его личными вещами и дорогостоящим подарком для нее уже отправлена транспортной компанией. "Упомянул англичанин о том, что за доставку ценного груза он заплатил $180 тыс. Но ей беспокоиться не о чем и платить ни за что не нужно, надо просто ждать. Скоро и сам выедет. Однако 13 ноября женщине в мессенджере пришло сообщение, что на ее имя отправлена посылка, для получения которой необходимо оплатить определенную сумму. Первый транш обошелся гомельчанке в $3,8 тыс. 18 ноября приходит практически аналогичное сообщение: за пересылку посылки нужно доплатить в эквиваленте еще почти $8,5 тыс. Она перевела сумму в иностранной валюте на счет одного из российских банков. При этом гомельчанка продолжала общаться с мужчиной, рассказывала о странных требованиях оплаты. Он заверял, что как только она получит посылку, сможет взять оттуда потраченную сумму", - рассказали в УВД.

Через несколько дней женщина получила извещение с требованием доплатить за пересылку еще 18 470 евро. У гомельчанки возникли сомнения по поводу дороговизны пересылки. К тому же закончились накопления, которые довольно долго собирала. Тогда горожанка решила пойти в милицию. Однако перед этим из-за обиды и подозрения в обмане удалила всю переписку с англичанином в мессенджере.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Однако, по данным правоохранителей, женщина все еще уверена, что Ричард не при чем - это вина транспортной компании.-0-