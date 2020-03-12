12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка под видом экстрасенса выманила почти Br40 тыс., пострадавшими признаны 60 человек, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Жительница областного центра в соцсетях и на информационных интернет-ресурсах дала объявление об оказании экстрасенсорных услуг нетрадиционной медицины. Таким способом 29-летняя гомельчанка планировала заработать средства для погашения ранее взятых долгов.

Клиентам сообщала, что для начала работы необходимо перевести Br20 на карт-счет. Далее практически у всех "пациентов" она находила сглазы, порчи, заговоры. Для излечения нужны были три сеанса, стоимость каждого - от Br1 тыс. "Целительница" могла войти в положение и взять меньше денег. Чаще всего сумма называлась такая, какую требовали от нее кредиторы.

Как рассказала старший следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Ольга Кацуба, на сегодня установлены 60 человек практически из всех регионов страны, пострадавших от действий гомельчанки. К примеру, жительница Борисова перевела Br420. Другая потерпевшая отдала Br5,3 тыс. в несколько платежей.

Всего с мая 2017 года по май 2018-го обманным путем удалось собрать почти Br40 тыс. Еще около Br10 тыс. жительнице областного центра получить не удалось, так как граждане в какой-то момент отказывались платить, осознавая, что их пытаются обмануть.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Ранее женщина уже была судима за мошенничество.-0-