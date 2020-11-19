Гомельчанка получила пять лет колонии за оказание "магических услуг"

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Витебска вынес приговор в отношении жительницы Гомеля, которая оказывала "магические услуги", обещая помочь людям решить свои проблемы. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Витебска Елена Янчиленко.

Женщина разместила в интернете объявление об оказании "магических услуг". В список входили различные обряды, отвороты-привороты, гадание на картах. Гомельчанка обещала вернуть мужа или жену, решить личные вопросы, помочь в налаживании отношений на работе и так далее. Обвиняемая просила обратившихся выслать фото, ФИО, дату рождения. Затем ей пересылали деньги. По телефону женщина узнавала проблему людей, уверяя, что все уладит.

Промышляла женщина в течение 2013-2019 годов. За это время от доверчивых граждан получила более Br200 тыс., среди пострадавших почти 100 человек. Суммы ей перечисляли на карт-счет, через почту и сервисы денежных переводов. Заявление на гадалку подал житель Витебска. После того как мошенница перестала выходить с ним на связь, он обратился в милицию.

Суд приговорил жительницу Гомеля к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее также оштрафовали на 100 базовых величин (1 БВ - Br27).

Приговор вступил в законную силу.-0-